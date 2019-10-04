Южноуральцу, до смерти забившему многодетную мать, предъявили обвинение

Житель Златоуста обвиняется в расправе над многодетной супругой.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла утром 29 сентября в квартире одного из домов. В ходе бытового конфликта местный житель набросился с кулаками на собственную жену. Вскоре в результате полученных травм 26-летняя женщина скончалась.

В ходе доследственной проверки супруга задержали по подозрению в убийстве, однако вскрытие показало, что фактической причиной смерти женщины явилась остановка сердца. Поначалу следователи не планировали возбуждать уголовное дело и заявляли об отсутствии причинно-следственных связей между многочисленными побоями и сердечным приступом. В итоге главного подозреваемого отпустили на свободу. Тем временем историей убийства жительницы Златоуста заинтересовались федеральные телеканалы, к разбирательству подключились депутаты.

«Жертвой мужа-тирана стала Светлана, выпускница колледжа, где много лет назад я была руководителем, – написала в соцсетях одна из депутатов регионального парламента. – У Светланы осталось трое детей. Самой младшей – 9 месяцев. Выходя замуж, в июле прошлого года, Светлана мечтала изменить свою жизнь, а в итоге…. Муж убивал молодую женщину на глазах собственных детей».

Впоследствии супруга погибшей вновь задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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