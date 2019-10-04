Дело банды похитителей нефти передано в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту кражи более 8 тысяч тонн нефти.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 14 южноуральцам в зависимости от степени участия в преступлениях вменяется покушение на кражу и кража топлива, легализация денежных средств, а также самовольное подключение к нефтепроводам.

По версии следствия, в 2016-2017 годах похитители через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» украли нефти на общую сумму более 128 миллионов рублей.

По ходатайству следователя суд арестовал квартиры и земельные участки обвиняемых, автомобили и банковские счета.

В ходе расследования проделан значительный объем следственной работы: проведено более 10 экспертиз, допрошено более полусотни свидетелей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Уголовное дело направлено в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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