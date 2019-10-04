В Челябинске учителя заменили роботом

В Челябинске почти нашли замену педагогам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своеобразный эксперимент накануне Дня учителя провели в средней образовательной школе №121: урок для учеников младших классов впервые провел робот.

«В технопарк нашей школы постоянно приезжает множество гостей. Мы очень любим проводить им экскурсии и решили испробовать его для проведения уроков в младших классах. Данный робот имеет голосовое управление, может распознавать голос и отвечать на вопросы. Если робот не знает ответа на вопрос, он может обратиться к интернету, поискать ответ там. Также мы работаем над его перемещением, робот должен двигаться в автономном режиме, не натыкаясь при этом на препятствия и людей. Когда нам удастся собрать весь этот функционал воедино, мы получим робота частично способного заменить человека на должности учителя. Мы только начали работать над этим проектом, и сейчас он закончен наполовину», – цитирует «Первый областной» начальника учебно-методической части образовательного учреждения Виталия Шаламова.

Впрочем, педагоги и школьники отнеслись к возможности замены живого учителя машиной отнеслись без восторга. «Она нас не понимает, мы задаем ей вопросы, а она не реагирует. Робот хуже настоящего учителя, его не будут слушать. Она не может проверить наши домашние задания», – пожаловались школьники.

«Каждый ребенок – это личность, и к ней нужно особое отношение. Железо, механика, даже если в него вложены различные программы, это не учтут. Поэтому я считаю, что именно человек должен быть учителем. Конечно, дети хотят видеть современную школу, красивые светлые классы и учителя робота, это интересно и необычно на первых порах. Но ученики не всегда приходят с настроением учиться, поэтому задача учителя на уроке подготовить ребенка так, чтобы он захотел получать новые знания, и это было интересно. Робот все равно программа. Разумеется, хотелось бы поставить такого робота на какие-то моменты из интереса, но не заменяя учителя», – поддержала воспитанников замдиректора школы Татьяна Файда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.19

Дело банды похитителей нефти передано в суд. / Южноуральцу, до смерти забившему многодетную мать, предъявили обвинение. / Социальная нестабильность в России будет нарастать: бизнес назвал главные угрозы ближайшего десятилетия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»