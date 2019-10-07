В Челябинске из мэрии уволился главный по городскому хозяйству

Вице-мэр по городскому хозяйству Евгений Крехтунов покинул администрацию Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов написал заявление об отставке по собственному желанию в минувшую пятницу. Об этом сообщила врио главы города Наталья Котова.

Полномочия заместителя временно будут разделены между тремя начальниками управлений. За ЖКХ станет полностью отвечать руководитель соответствующего городского управления Дмитрий Петров. За безопасность жизнедеятельности – Александр Рымарев. За экологическую проблематику – Алёна Юшкова.

В мэрию Евгений Крехтунов пришел в мае 2016 года с поста главы администрации Тракторозаводского района Челябинска. По приглашению мэра города Евгения Тефтелева он занял кресло начальника управления экологии. После отставки Тефтелева занявший пост главы города Владимир Елистратов назначил чиновника вице-мэром по городскому хозяйству. Впрочем, уже тогда многие говорили о возможной отставке Крехтунова, которому новая должность оказалась явно не по силам. Фактический срыв начала отопительного сезона в Челябинске в нынешнем году не оставил чиновнику выбора, кроме как подать в отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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