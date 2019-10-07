Гостям Магнитки предложили забрать с собой частичку ММК

На ММК работает магазин сувениров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания реализует проект, в рамках которого желающие могут не только посетить производственную площадку предприятия, увидеть своими глазами одно из крупнейших сталелитейных производств мира, но и взять с собой на память об этом событии эксклюзивный сувенир.

Магазин подарков из Магнитки открыт в здании центральной лаборатории комбината. Для друзей и деловых партнеров здесь можно приобрести ручки, карандаши, ежедневники, брелоки, магниты с фирменным логотипом ПАО «ММК».

Для коллекционеров красивой посуды или товаров для дома всегда есть выбор кружек, сувенирных тарелок и полотенец.

Особым спросом у гостей предприятия пользуются предметы одежды и аксессуары – бейсболки, футболки, портмоне, чехлы для телефонов.

Есть сувениры и «потяжелее», – например, набор с образцами продукции ПАО «ММК» – от чугуна до проката с полимерным покрытием или наборы инструментов «Колесо» и «Дорожный знак».

Для друзей и болельщиков хоккейной команды «Металлург» в магазине приготовлены футболки, свитера и толстовки с эмблемой клуба.

Побывав на экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посетив музей и приобретя на память сувенир об этом событии, гости покидают город с ощущением причастности к жизни Магнитки, чья история неотделима от истории страны.

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