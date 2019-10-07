В Челябинском оперном сорвали открытие нового сезона

В Челябинском театре оперы и балета отменили спектакль в день открытия сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый театральный сезон в Челябинском оперном должен был открыться вчера, 6 октября, оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Однако, буквально за несколько часов до начала спектакля администрация театра объявила об отмене представления по техническим причинам.

Сообщение об этом разместили в официальной группе театра в социальных сетях. При этом некоторые зрители узнали об отмене спектакля, придя на представление. Особенно не повезло жителям региона, специально ради спектакля приехавшим в областной центр. «Очень жаль, что об отмене мы узнали только на входе в театр. Одно дело в Челябинске жить, другое – приехать на открытие из Миасса..." – посетовал один из таких «счастливчиков».

«Вот так подаришь билеты любимой маме на день рождения, приедет она с отцом из Миасса, и на театральной двери привет: спектакль отменяется», – заметил еще один участник обсуждения.

Южноуральцы уверены: спектакль отменили из-за затянувшегося ремонта, начатого в учреждении минувшим летом. «Накануне было понятно, что к заявленной дате театр вряд ли откроется. Министерство культуры должно было решить вопрос до ухода на выходные. Многолетний опыт показывает, у наших строителей чудес не бывает», – написал один из участников сообщества. «В публичной библиотеке этот бардак с ремонтом уже 15 лет, вот и до оперного добрался», – прокомментировал другой челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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