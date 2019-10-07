На Южном Урале директор МУПа украл водонапорную башню

В Челябинской области бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом за хищение водонапорной башни.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Троицкого района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего директора муниципального предприятия. Он обвиняется в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.
По версии следствия южноуралец осенью 2018 года, являясь директором МУП «Дробышевское ЖКХ», при помощи неосведомленных о преступных намерениях лиц под предлогом необходимого ремонта демонтировал водонапорную башню, расположенную вблизи поселка Опытный, после чего сдал ее в пункт приема металлолома в Троицке, где получил около 22 тысяч рублей.
В ходе расследования обвиняемый вину признал в полном объеме.
Причиненный Дробышевскому сельскому поселению материальный ущерб в размере балансовой стоимости башни около 20 тысяч рублей не возмещен, в связи с чем, муниципалитетом предъявлено исковое заявление.
Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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