Челябинск уступил Магнитогорску в рейтинге зарплат

Магнитогорск обогнал Челябинск в рейтинге размера заработной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магнитогорск занял 21 место в рейтинге сотни российских городов по размеру средней заработной платы. Таковы данные исследования РИА «Рейтинг».

В Магнитке эта величина составила 39,8 тысячи рублей. Еще один южноуральский город, оказавшийся в списке – Челябинск. Однако, он занимает лишь 29 место со средней зарплатой 37,2 тысячи рублей.

Интересно, что, согласно опубликованным РИА «Новости» данным, Магнитогорск обогнал в этом рейтинге также Уфу (24 место с уровнем среднего вознаграждения в 42,4 тысячи рублей) и Екатеринбург (26 место с 46,2 тысячи рублей). Это обусловлено более высокими ценами в последних городах.

Так, в Магнитогорске на среднюю зарплату можно приобрести 2,4 стандартного потребительского, в то время как в Уфе – лишь 2,31 набора, в Екатеринбурге 2,28, в Челябинске 2,22.

Первое место рейтинга вполне ожидаемо занимает Москва (96,9 тысячи рублей). На втором месте – Южно-Сахалинск (90,6 тысячи рублей), на третьем – Салехард (88 тысяч рублей).

Замыкают рейтинг Элиста (27,1 тысячи рублей), Черкесск (26,4 тысячи рублей) и Шахты (26,6 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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