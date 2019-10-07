Ни прививок, ни билетов на аттракционы: челябинцам испортили выходные

Нерасторопность руководства больниц и парков отдыха испортила челябинцам выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все желающие смогли поставить бесплатно прививку от гриппа на торговых площадках Челябинска.

Как рассказала начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова, их пяти площадок, две столкнулись с проблемами по организации бесплатной вакцинации. В Торговом центре раньше времени закончилась вакцина, и акция закончилась раньше времени. В ТК «Фиеста», наоборот, вакцинации началась на 40 минут позже из-за поломки автомобиля, перевозившего профилактическое средство.

В итоге недовольные горожане пожаловались на то, что не смогли поставить прививку. Впрочем, в самом горздраве не сочли проблему серьезной (хоть и пожурили главврачей, организовавших бесплатную вакцинацию). По словам Натальи Горловой, акции в торговых центрах носят скорее рекламный характер и призваны лишь обратить внимание горожан на необходимость вакцинации. Саму же прививку челябинцы могут поставить и в лечебных учреждениях. Правда, за саму вакцину в этом случае горожанам придется заплатить. Но этот момент чиновница уточнять не стала.

Отметим, что это не единственное неприятное впечатление, полученное челябинцами в минувшие выходные. Так, другие горожане столкнулись со сложностями, пожелав воспользоваться аттракционами в парках отдыха, действующих в центре Челябинска. Администрация парков не смогла справиться с наплывом посетителей, в результате у касс выросли огромные очереди.

Представители управления культуры Челябинска пообещали, что будут работать над тем, чтобы такое больше не повторилось. Однако, что конкретно и когда они намерены предпринять, уточнить не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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