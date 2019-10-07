Депутаты приняли отставку главы района, отдыхавшего на курорте во время срыва отопительного сезона

Собрание депутатов Карталинского района приняло отставку Сергея Ломовцева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Собрание депутатов Карталинского района единогласно проголосовало за отставку Сергея Ломовцева с поста врио главы муниципалитета. Теперь исполнять обязанности руководителя района будет Галина Синтяева.

Напомним, 27 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вызвал чиновника из отпуска, чтобы тот проследил за началом отопительного сезона на территории муниципалитета.

Оказалось, что Ломовцев взял отпуск и уехал греться в Краснодарский край. Между тем, серьезные сложности с началом отопительного сезона наблюдались сразу на нескольких территориях Карталинского района, в том числе в самих Карталах. Оставленные же на хозяйстве заместители главы с ситуацией не смогли справиться.

2 октября, в администрацию Карталинского района прибыл начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков. По некоторым данным, именно он передал врио главы требование губернатора об отставке. В тот же день Сергей Ломовцев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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