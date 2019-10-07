На челябинском заводе погиб рабочий

В Челябинске на крупном предприятии погиб рабочий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в минувшие выходные на Челябинском трубопрокатном заводе. Об этом сообщил собственный источник агентства.
33-летний мужчина упал, проходя мимо дробемёта в цехе №6. После этого рабочего затянуло под работавшие перед механизмом ролики. Челябинец получил множественные травмы.
В пресс-службе компании подтвердили эту информацию. Публикуем полный текст комментария:
«В ночь на 6 октября на предприятии произошёл несчастный случай. Изолировщик труб сообщил сменному мастеру о полученной травме на производстве. Предположительно, инцидент связан с нарушением пострадавшим сотрудником техники безопасности. Оперативно прибывшая на место бригада заводской скорой помощи оказала пострадавшему первую помощь и транспортировала его в больницу. Во время проведения медиками реанимационных мероприятий сотрудник скончался.
В настоящий момент на предприятии ведется выяснение обстоятельств произошедшего.
Сотрудник работал на предприятии с 2017 года на линии антикоррозионного покрытия труб в производственном цехе. Нарушений трудовой дисциплины не имел. Был женат, воспитывал сына.
Компания выражает соболезнования семье погибшего и выполнит все обязательства в соответствии с действующим коллективным договором. В частности, осуществит единовременные и компенсационные выплаты, а также рассмотрит вопрос предоставления семье дополнительной финансовой поддержки».
Челябинск, Виктор Елисеев
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