В обрабатывающей промышленности Южного Урала просела прибыль

Челябинская область стала одним аутсайдеров УрФО по объемам прибыли в обрабатывающей промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла предпоследнее место среди субъектов Уральского федерального округа по объемам прибыли в обрабатывающих производствам по итогам первой половины 2019 года. Об этом сообщает telegram-канал «So investник».

По данным авторов канала, регион, еще год-два назад входившая в числе лидеров по прибыли в обрабатывающей промышленности, теперь может похвастаться лишь предпоследним местом среди пяти субъектов УрФО. При этом хуже дела обстоят только в Курганской области, где «прибыли обрабатывающих производств или отрицательные, или в пределах статпогрешности».

Первое место по итогам первого полугодия занимает Свердловская области, где сальдированный финансовый результат обработки достиг 109,8 миллиарда рублей. Далее следует Тюменская область (94,8 миллиарда рублей). «Несмотря на то, что основная специализация территории – добывающая, обработка вносит весомый вклад», – комментирует канал.

Третье место заняла Башкирия (91,2 миллиарда рублей). При этом, как и в Свердловской области, прибыль первого полугодия растет уже третий год подряд.

Челябинская область занимает лишь четвертое место из пяти. В январе-июне 2019 года прибыль обрабатывающих производств составила 76,7 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с первой половиной 2018-го почти на 13 миллиардов (14,3%). При этом Южный Урал – единственный из четырех регионов (Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Башкирия), где прибыль обработки хуже прошлогодней, отмечают авторы telegram-канал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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