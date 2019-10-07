Южноуральский губернатор решил, кто выберет мэра Челябинска

В Челябинске окончательно сформирована комиссия по выборам мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил свою квоту представителей в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Челябинска.

Ими стали «политический» вице-губернатор Анатолий Векшин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин, начальник управления внутренней политики Виталий Шиков и депутат законодательного собрания региона Анатолий Брагин.

Напомним, документы от претендентов будут принимать с 7 по 21 октября. Конкурс пройдет, как и ранее, в форме индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии. По итогам работы комиссии на рассмотрение муниципального парламента будет представлено не менее двух кандидатур, из которых и предстоит выбрать главу Челябинска. Планируется, что сам конкурс состоится 12 ноября.

Ранее от Челябинской городской думы в состав комиссии вошли Олег Иванов, Галина Киреева, Денис Лапотышкин и Олег Толмачев. Все они – члены фракции «Единой России». По оценкам экспертов, муниципальные депутаты, вошедшие в «восьмерку», мягко говоря, звезд с неба не хватают и вряд ли могут считаться влиятельными. Так что реально с тем, кто из претендентов дойдет до финала, будут решать представители губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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