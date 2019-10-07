В Челябинской области нашли руководителя для правительственного застройщика

ЮУ КЖСИ возглавил Владимир Атаманченко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, по решению наблюдательного совета акционерного общества «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (принадлежит правительству региона) генеральным директором ЮУ КЖСИ сроком на пять лет назначен Владимир Атаманченко. К обязанностям руководителя он приступил с 7 октября 2019 года.

Владимир Атаманченко родился 7 октября 1980 года в Якутске. В 2003 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности «менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал с 2001 года в качестве экономиста по хозрасчету государственного унитарного предприятия «Якутптицепром» Республики Саха (Якутия). 2003 – 2006 годах – главный специалист отдела финансирования и контроля расходов бюджета департамента республиканского казначейства. 2008 – 2011 годы – главный специалист отдела кредитования и инвестиций, отдела анализа и оценки кредитных проектов Якутского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». Затем Владимир Атаманченко долгое время работал в руководящем составе коммерческого банка ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске.

В родном городе Атаманченко входил в депутатский корпус Государственного собрания Республики Саха V созыва, где занимал пост заместителя председателя Постоянного комитета по строительству и ЖКХ. Был одним из соавторов закона о градостроительной политике и закона о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от неисполнения застройщиками своих обязательств. Благодаря инициативам Владимира Атаманченко в Республике Саха также приняты законы о проведении капремонта в многоквартирных домах, льготных тарифах на энергию и водоснабжение, определен порядок признания граждан малоимущими для предоставления жилья по договорам социального найма.

Новый руководитель пока воздерживается от комментариев, уточняя, что в первую очередь необходимо познакомиться с текущей деятельностью компании и сотрудниками.

Напомним, с 8 мая до 7 октября 2019 года после ухода Натальи Салеевой исполняющим обязанности генерального директора АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» был назначен Михаил Демаков. После вступления Владимира Атаманченко в должность он вернется к прежним обязанностям заместителя генерального директора по девелопменту.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.10.19

Южноуральский губернатор решил, кто выберет мэра Челябинска. / Медведев утвердил квоты для трудовых мигрантов: для Москвы – исключение. / Пенсионный фонд просят спасти от суда «забывчивых» россиян. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»