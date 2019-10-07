Два десятка претендентов заявились на кресло мэра Златоуста

Почти 20 претендентов подали документы на соискание должности главы Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 октября, закончился прием документов на конкурс по выбору мэра Златоуста.

В итоге, по информации конкурсной комиссии, претендуют: и.о. руководителя златоустовского филиала фонда социального страхования Александр Белюшин, председатель ассоциации управляющих компаний Златоуста и директор ООО «УК ЖЭК №2» Владимир Воловников, сотрудник РЖД Антон Воронов, предприниматель Марат Галлямов, замдиректора по экономике ООО «Жилсервис» Алексей Крутолапов, челябинский бизнесмен Виктор Легенчук, финансист Анастасия Любимцева, заместитель гендиректора ООО «Завод «Стройтехника» Сергей Лукьянов, представитель спортшколы Павел Машутин, директор ООО «Втор-Ком-Златоуст» Артем Медведев, экс-мэр города Дмитрий Мигашкин, экс-глава златоустовского следственного отдела СКР Андрей Морозов, бывший начальник муниципальной милиции и вице-мэр города, а теперь глава службы безопасности местной пищевой компании «Смарт» Максим Пекарский, полицейский Антон Поляков, сотрудник ООО «УралСтройМонтаж» Михаил Сметанин, сотрудник ООО «Продторг» Сергей Тронягин и экс-начальник территориального управления мэрии Виталий Шибанов», сотрудник администрации Галимян Якупов.

Напомним, новый глава Златоуста на ближайшие пять лет будет назначен 24 октября на внеочередном заседании городского собрания депутатов путем открытого голосования. Прием заявок от кандидатов на пост мэра стартовал 21 сентября и продлится до 7 октября включительно. До сегодняшнего дня пакет документов не сдал ни один из претендентов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», прежний мэр Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку 3 сентября после визита в город главы региона Алексея Текслера. Исполняющим обязанности главы администрации назначен спикер горсобрания Алексей Карюков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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