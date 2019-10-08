«Мусорная реформа»: минэкологии Челябинской области запуталось в цифрах

Общественники призвали южноуральского губернатора переделать «мусорную» территориальную схему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты организации обратились к губернатору Челябинской области с просьбой поручить областному министерству экологии разработать корректный проект территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Кроме того, нужно привлечь к ответственности должностные лица, которые формально разрабатывают и утверждают основополагающий отраслевой документ, настаивают общественники. В нынешнем виде проект не отражает реальную ситуацию в области обработки ТКО на территории Южного Урала, считают эксперты.

Так, активисты обнаружили, что показатели утилизированных отходов превышают их фактическое количество. Согласно отчетным цифрам, в 2014 году мусора ликвидировали на 5% больше, чем произвели.

«Складывается ощущение, что цифры взяли с потолка. Также в одной из таблиц обнаружились сведения 2007 года. Почему чиновники ориентируются на устаревшие данные? При этом в проекте отражены данные только до 2017 года. Это говорит о том, что последующие исследования по годам не проводили. Министерству экологии следует пользоваться данными регоператора ТКО, который уже более полутора лет работает на этом рынке. Мы считаем недопустимым в октябре 2019 года оперировать сведениями более чем трех-четырехлетней, и тем более двенадцатилетней давности», – сказал эксперт общественной организации.

Территориальная схема должна отображать финансово-экономические показатели деятельности по обращению с отходами, включая инвестиционные и организационные аспекты взаимодействия субъектов рынка обращения с ТКО. Пока проект не отвечает этим критериям. Чиновники заявляют о росте доли утилизации мусора на 25% путем использования его сжигания, но при этом терсхема не предусматривает наличия мусоросжигательных предприятий.

«Задача и значение территориальной схемы – не в банальной визуализации цифр, а в создании условий для выстраивания эффективной отраслевой модели. Для этого заложенные в проекте варианты системы обращения с отходами должны быть увязаны со всеми программами в данной области. Нужно четко определить правила для всех участников рынка ТКО и задать единый вектор развития. Только в этом случае удастся наладить эффективную работу в сфере обращения с отходами и избежать повторения мусорного коллапса в будущем», – заключил эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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