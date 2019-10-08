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Вторник, 8 октября 2019, 10:51 мск

Новости Челябинск

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Структура экономики Южного Урала упрощается

Экономика Челябинской области все дальше уходит от диверсификации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тенденция к упрощению структуры экономики Южного Урала укрепляется. Об этом сообщает telegram-канал «So investник».

Напомним, ранее стало известно о падении объемов прибыли в обрабатывающих производствах региона более чем на 14% – до 76,7 миллиарда рублей. Не радует картина, складывающаяся в других отраслях.

Так, второе место по объему прибыли в экономике Челябинской области заняла добыча полезных ископаемых. В первой половине 2019 года сальдированный финансовый результат отрасли вырос более чем вдвое – с 3,2 миллиарда до 7,1 миллиарда рублей. Впрочем, эта величина на порядок меньше, чем прибыль металлургии, отмечают авторы канала. «Прибыль добычи фиксируют следующие переделы, и налоги платятся главным образом там», – замечает «So investник».

Между тем, занимавших еще год назад второе место в структуре экономики энергетиков отбросило на третью позицию. При этом прибыль в энергетике сократилась в 5 раз (с 9,4 миллиарда до 2,1 миллиарда рублей). «Мы проверили, в этом полугодии и «Фортум», и «МРСК Урала» показали консолидированную прибыль больше прошлогодней. Только вот консолидировалась она где-то в других регионах», – комментируют авторы канала.

Остальные отрасли по суммарной прибыли занимают слишком незначительное место в региональной экономике. В сельском хозяйстве этот год пока выглядит лучше прошлого. Но первое полугодие – это отработка урожая прошлого года, напоминает «So investник». Из убытка выбралось строительство. Подросли прибыли в транспорте, но там формально значительный рост в реальности представляет увеличение с 200 миллионов до 1,4 миллиарда рублей. В секторе профуслуг эксперты отмечают технические движения в надстройках холдингов. Продолжается падение прибыли в торговле. Остальные отрасли по сумме мелких значений второй год подряд уходят в минус.

Челябинск, Виктор Елисеев

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