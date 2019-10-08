В Челябинской области сотрудники трудовой инспекции попались на крупной взятке

В Челябинской области сотрудники Государственной инспекции труда подозреваются в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников региональной Государственной инспекции труда, подозреваемых в получении взятки, и двух представителей коммерческих организаций, подозреваемых в даче взятки.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год чиновники получали от коммерсантов взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей. За это они заставляли руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходить в «благодарных» фирмах обучение и очередную (внеочередную) проверку знаний.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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