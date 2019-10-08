Строительство биатлонного стадиона в Златоусте дошло до уголовного дела

В Златоусте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве стадиона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста провело проверку исполнения законодательства должностными лицами администрации Златоуста и МАУДОД «СДЮСШОР №1» при расходовании субсидий на строительство капитального объекта «Реконструкция лыжного стадиона имени С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища».

Установлено, что выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса поручено администрацией Златоуста «непрофессиональному» заказчику – Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1», основной целью деятельности которого является подготовка спортсменов, а не строительство крупных, социально значимых объектов.

В нарушение требований статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе...» руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб» и подписали дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств и предусматривавшие незаконное перечисление аванса на счет подрядной организации.

Между тем, недобросовестным подрядчиком суммы поступивших авансовых платежей в размере более 27 миллионов рублей не использовались, что обусловило принятие заказчиком 30 июня 2016 года решения об отказе от исполнения муниципального контракта.

«Вследствие неправомерных действий должностных лиц заказчика цели и условия предоставления бюджетных средств не достигнуты, строительство не завершено, объект спорта до настоящего времени не введен в эксплуатацию, возможность пользования им не обеспечена, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества», – констатировали в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом СКР по Златоусту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.19

В Челябинской области сотрудники трудовой инспекции попались на крупной взятке. / Структура экономики Южного Урала упрощается. / Над городами Челябинской области сгущается смог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»