Еманжелинцу грозит полумиллионный штраф за звонок на номер 112

В суд направили дело жителя Челябинской области, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о минировании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры.

По версии следствия в июле 2019 года южноуралец вечером, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, со своего сотового телефона позвонил в единую диспетчерскую службу на номер 112 и сообщил заведомо ложную информацию о минировании и готовящемся взрыве здания МУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», расположенного в поселке Зауральский. В результате этого сообщения воспитанники и персонал учреждения были эвакуированы, по тревоге были привлечены спасательные и иные службы.

Вину в совершенном преступлении еманжелинец признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Еманжелинский городской суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание как в виде штрафа от полумиллиона до 700 тысяч рублей, так и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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