Челябинца поймали с грузовиком, набитым мусорными контейнерами

Полиция задержала в Челябинске мужчину во время кражи мусорных контейнеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», челябинская полиция расследует два уголовных дела по фактам хищения мусорных контейнеров в поселке Исаково, где за один день исчезли сразу девять емкостей для твердых коммунальных отходов (ТКО).

В краже подозревают жителя Новосинеглазово. Мужчину задержали с поличным сотрудники отдела «Советский» УМВД РФ по Челябинску возле одной из контейнерных площадок. Металлические емкости стражи порядка нашли при досмотре его грузовика. Накопители для ТКО уже возвращены собственнику. А подозреваемого проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Санкция уголовной статьи «Кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ) предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В этом году полиция уже не впервые задерживает подозреваемых в совершении подобных преступлений. В начале августа после хищения мусорных контейнеров следователи вышли на след жителя Миасса. Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие госномер машины в момент кражи в Советском районе. Средства уличной видеофиксации также помогли найти поджигателей евроконтейнеров в Курчатовском районе. Ими оказались подростки, родителям которых придется компенсировать убытки региональному оператору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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