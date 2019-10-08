«Спасибо деду за...»: в Челябинске простили экс-полицейских, толкнувших на сторону миллион бутылок контрафакта

Бывших высокопоставленных полицейских, продавших почти миллион бутылок паленой водки, хранившихся на складе МВД, амнистировали в суде.

Как сообщал ранее «Новый День», уголовное дело было возбуждено в феврале 2016 года после того, как было обнаружено хищение около 1 миллиона бутылок с контрафактом стоимостью 11 миллионов рублей со складов управления МВД по Челябинску.

В ходе расследования выяснилось, что вывозом и продажей конфискованного спиртного занимались высокопоставленные офицеры, среди которых оказались начальник уголовного розыска, руководитель ОБЭП и начальник следственного отдела челябинского полицейского управления. Все они в течение нескольких месяцев после возбуждения уголовного дела уволились из правоохранительных органов.

Впрочем, в похищении контрафакта экс-силовиков так и не обвинили: следователи решили, что раз водка контрафактная, то у нее по определению не может быть собственника. А значит, и похитить её было невозможно. В итоге их обвинили, в зависимости от степени участия, в превышении должностных полномочий, организации фальсификации доказательств и пособничестве в фальсификации доказательств.

Сегодня, 8 октября, Центральный городской суд вынес приговор в отношении экс-главы следственного управления УМВД Челябинска и бывшего начальника отдела уголовного розыска городской полиции. Они признаны виновными во вменяемым им преступлениям, приговорены первый к четырем годам, второй – к трем годам лишения свободы условно. И освобождены от наказания в связи с амнистией в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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