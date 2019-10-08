В суд направлено уголовное дело экс-мэра Миасса

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова, способствовавшего хищению бюджетных денежных средств.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий, а также покушение на получение взятки в крупном размере.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

По версии следствия, Васьков в 2017 году, узнав о незаконных действиях ряда лиц при реализации федеральной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», предложил передать ему 1 миллион рублей за создание условий, гарантирующих заключение муниципального контракта на приобретение здания для детского сада за счет бюджетных средств по существенно завышенной цене, непригодного для использования по целевому назначению.

Превышая свои должностные полномочия, Васьков подписал разрешение на строительство – реконструкцию объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию, осознавая, что указанное здание не соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям дошкольных учреждений.

В результате мошенники, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили свыше 24миллионов рублей при продаже здания для детского сада в рамках муниципального контракта, причинив ущерб муниципалитету.

Средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы мэру после перечисления средств по контракту, однако другие участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.19

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