В Челябинске отметят день рождения Леннона

В Челябинске споют и сыграют в честь Джона Леннона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг, 10 октября, на малой сцене ДК Железнодорожников состоится праздничный концерт, посвящённый 79-му дню рождения легендарного английского музыканта, основателя группы «The Beatles».

В программе участвуют челябинские музыканты.

Прозвучат песни Леннона, написанные как в звёздный период «The Beatles», так и после их распада, когда музыкант занялся сольным творчеством. Ставшие мировыми хитами мелодии получат самые разные стилевые прочтения – от рока до джаза и блюза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.19

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