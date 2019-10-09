Полиция возбудила уголовное дело о многомиллионных хищениях на челябинском оборонном заводе

Челябинская полиция выясняет, куда делись десятки миллионов рублей, выведенные с радиозавода «Полет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в многомиллионной афере подозревают группу бывших сотрудников предприятия, входящего в госкорпорацию «Ростех». Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Речь идет о хищении 20 миллионов рублей. Однако, по некоторым данным, с декабря 2012 по февраль 2018 года, со счетов предприятия выводили порядка 70-90 миллионов ежегодно.

На преступную схему следователи вышли, расследуя уголовное дело о поставке контрафактных деталей Минобороны, фигурантами которого являются представители руководства оборонного предприятия. В рамках расследования завод попросили провести служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что в декабре 2012 года предприятие заключило с московской компанией с признаками фирмы-однодневки договор на разработку, изготовление, проверку и поставку трех приборов контроля сигналов посадки. За это москвичам заплатили порядка 20 миллионов рублей.

Изделия, действительно, были обнаружены на заводе, однако следователи подозревают, что разработали и изготовили их на самом «Полете». Так, в ходе опроса сотрудники рассказали, что контрагенты поставляли лишь некоторые комплектующие. Разработкой же и изготовлением занимались на «Полете» под контролем начальника конструкторского бюро. Счета же и договорные документы согласовывал начальник службы безопасности завода.

К тому же выяснилось, что в действительности все работы обошлись не более чем в 5 миллионов рублей.

«Изучение изъятых документов и опросы сотрудников показали, что на предприятии на протяжении не менее пяти лет действовала группа лиц, организовавшая хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей, – цитирует Znak.com свой источник. – Пока дело возбуждено по факту, но с большой долей вероятности можно сказать, что процессуальный статус может поменяться у бывших начальника конструкторского бюро и начальника службы безопасности. По нашим данным, начальник службы безопасности мог контролировать несанкционированный вывоз металлолома с предприятия – машины выезжали открыто, днем, но камеры наблюдения при этом не работали, – а также непосредственно вывод денежных средств на фирмы-однодневки под видом закупки комплектующих изделий».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.19

В Челябинске отметят день рождения Леннона. / Одних зальет, других заметет – погода продолжает подкидывать сюрпризы жителям России. / Власть в России зависла. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»