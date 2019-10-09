Южноуралец покусал полицейского

В Челябинской области будут судить мужчину, набросившегося на полицейских.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе СКР по Южноуральску, окончено производство по уголовному делу, возбужденному по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти.

Инцидент произошел ночью 25 августа в селе Катаево Увельского района. Полицию вызвала женщина, заявившая, что сожитель ее избивает. К дому прибыли участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Когда они вошли, мужчина набросился на полицейских. Участковый получил несколько ударов руками и ногами, а опера южноуралец и вовсе укусил. В итоге действия буяна квалифицировали как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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