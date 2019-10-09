Попытка №3: старинный особняк в центре Челябинска продали за 2 миллиона рублей

Расположенный в центре Челябинска многострадальный памятник архитектурный продали в третий раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, на приобретение объекта претендовали пять заявителей. В итоге победителем признано ООО «Флагман». За здание предложено 2 миллиона рублей. Теперь с победителем в течение пяти рабочих дней будет подписан договор купли-продажи, после чего ему предстоит выполнить ряд конкурсных условий.

Напомним, дом был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги, обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. Это предложение вызвало интерес, и в феврале 2019 года состоялись торги.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Мерзляков. В течение года он должен был отреставрировать и восстановить здание до первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Но что-то пошло не так.

Тогда министерство имущества вновь объявило торги на тех же условиях, скорректировав лишь сроки выполнения восстановительных работ – до 31 мая 2020 года.

Второй аукцион привлек внимание лишь двух участников. Победителем оказался владелец строительной компании Арман Навасардян, предложивший за здание 1,5 миллиона рублей. Но через некоторое время и он отказался выкупать памятник архитектуры.

Перед третьими торгами минимущества подготовило новые условия приватизации объекта, согласно которым вернуть зданию исторический облик новый собственник обязан до 1 октября 2022 года. Возможно, именно это позволило поднять цену до 2 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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