В деле о «нападении» на бойца MMA, охранявшего Томинский ГОК, поставлена точка

Охранник РМК не смог оспорить оправдательный приговор активисту «Стоп-ГОКа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 8 октября, Сосновский районный суд признал законным оправдательный приговор активисту движения «Стоп-ГОК» Борису Золотаревскому по делу о якобы избиения охранника «Русской медной компании». Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Напомним, уголовное дело возбудили в январе нынешнего года, когда Золотаревский стал одним из кандидатов на пост главы Челябинска. Сам же инцидент произошел в 2018 году. Тогда машину с несколькими активистами движения «Стоп-ГОК» остановили сотрудники ЧОП, охраняющего территорию строящегося Томинского ГОКа (учредитель – Русская медная компания). В толчее, образовавшейся из-за нежелания ЧОПовцев пропускать активистов, один из сотрудников (судя по фото на его личной странице в соцсетях, мужчина занимался смешанными единоборствами) обвинил Бориса Золотаревского в том, что тот его несколько раз ударил. После инцидента ЧОПовец обратился к врачу, а затем в полицию с заявлением о нанесении побоев.

В июле мировой судья Сосновского района вынес оправдательный приговор по уголовному делу. К тому времени Золотаревский переехал в Москву. Однако, его оппонент обжаловал решение мирового судьи. Апелляционная инстанция сочла приговор законным.

«Наконец, поставлена точка в деле об «избиении» охранника «Русской медной компании»! Адвокат «Агоры» Андрей Лепёхин отстоял мою невиновность в Сосновском районном суде. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто приходил на заседания и поддерживал!" – написал на своей странице в социальных сетях Борис Золотаревский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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