Южноуралец украл у РЖД десятки шпал

В Челябинской области завершено расследование кражи железнодорожных шпал двухлетней давности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летнего жителя Миасса, похитившего железнодорожные шпалы.

30 августа этого года сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы задержали 60-летнего мужчину, который совершил хищение железнодорожных шпал. В ходе проверки было установлено, что южноуралец в сентябре-ноябре 2017 года неоднократно вывозил на личном тракторе новые шпалы, складированные на обочине железнодорожного пути перегона «Миасс – Устиново». Похищенное он планировал в дальнейшем использовать для строительства на своем земельном участке.

Всего южноуралец вывез 40 новых шпал. Сумма ущерба, причиненного железнодорожному предприятию составила более 54 тысяч рублей. Похищенные шпалы злоумышленник складировал во дворе своего дома. Они в полном объеме были изъяты сотрудниками транспортной полиции.

В отношении подозреваемого дознаватели возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе расследования данных преступлений вина подозреваемого была полностью доказана. Материалы многоэпизодного уголовного дела направлены в Судебный участок №2 города Учалы Республики Башкортостан для рассмотрения по существу и принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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