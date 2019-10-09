Власти южноуральского района не впечатлило обращение французской журналистки: дороги не будет

На ремонт дороги в Катав-Ивановском районе, о котором просила француженка, нет денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», французская журналистка Астрид Вендландт, направила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру открытое письмо, где просила отремонтировать дорогу между Тюлюком и деревней Александровка. Этот участок выглядит в настоящее время так, «будто на него упало несколько метеоритов», отметила она.

Ответ от главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина француженка опубликовала в соцсетях. В письме чиновник даже не пытается обнадежить француженку. «Так как финансирование по содержанию дороги Тюлюк – Александровка никогда не осуществлялось, в настоящее время на ее ремонт требуются значительные финансовые затраты. Ввиду того, что бюджет Тюлюкского сельского поселения является дотационным, работы по содержанию дороги Тюлюк – Александровка не предусмотрены бюджетом Тюлюкского сельского поселения на 2019 год и на 2020-2021 годы. В настоящее время определяются источники финансирования по содержанию данной дороги», – сообщает глава района.

Напомним, ранее на обращение журналистки, последние 25 лет не раз приезжавшей на Урал, ответил губернатор Алексей Текслер. Глава регион заявил, что проблема дороги между Тюлюком и Александровкой пока не входит в число приоритетов региональных властей, хотя о ней знают.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.19

Спикер Госдумы пообещал регионам возможность не отдавать долги Минфину. / Оператор связи предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги. / Утренняя тревога: челябинцев напугали странные хлопки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»