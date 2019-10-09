Ущерб более 200 миллионов: прокуратура требует уголовного преследования чиновников Златоуста

Прокуратура области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц мэрии и муниципальных учреждений Златоуста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку по материалам Контрольно-счетной палатырегиона о выявленных нарушениях по итогам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета Златоустовского городского округа».

В результате дополнительных проверочных мероприятий установлены обстоятельства, указывающие на наличие в действиях чиновников города и руководителей подведомственных муниципальных учреждений фактов необоснованного расходования бюджетных средств на аренду нежилых помещений, реализации заведомо неисполнимых проектов строительства, незаконного завышения стоимости приобретенного оборудования и оплаты фактически невыполненных строительно-монтажных работ.

Так, в 2013 году за счет целевой субсидии из бюджета МАОУ СШОР №5 приобрело нежилое помещение, однако продавец уклонился от исполнения обязательства по предоставлению документов на государственную регистрацию перехода права собственности, фактически незаконно присвоив бюджетные средства. При этом должностными лицами администрации муниципалитета действенных мер к возврату бюджетных средств либо истребования имущества в судебном порядке не принималось.

В результате спортивная школа арендовала спортзал за счет бюджетных средств, потратив в 2016-2019 годах на арендные платежи свыше 20 миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году при выполнении работ по реконструкции лыжного стадиона им. С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища в актах приемки выполненных работ должностными лицами подрядчика и муниципального заказчика стоимость оборудования необоснованно завышена на 1,7 миллиона рублей. Также по результатам контрольных обмеров не подтвердились принятые и оплаченные заказчиком объемы работ на сумму свыше 4,7 миллиона рублей.

«В результате недобросовестных действий должностных лиц администрации и руководства МБУ «Капитальное строительство ЗГО», МКУ «УЖКХ ЗГО» с 2009 по 2015 годах допущены существенные вложения бюджетных средств в 35 объектов незавершенного строительства, строительство которых в перспективе не планируется. Таким образом, бюджетные средства в размере более 200 миллионов рублей использованы для реализации заведомо неисполнимых проектов, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету Златоустовского городского округа», – констатировали в региональной прокуратуре.

Эти обстоятельства послужили основанием для направления первым заместителем прокурора области материалов проверки в следственное управление СКР по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по фактам превышения должностных полномочий, мошенничества в особо крупном размере, а также халатности, причинившей особо крупный ущерб.

Результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.19

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