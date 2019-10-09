Челябинка пожаловалась Владимиру Путину на бывшего мужа

Жительница Челябинска пожаловалась президенту России на экс-супруга, обвиняющего её в домашнем насилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обратиться к главе государства челябинку побудил штраф, назначенный ей судом после того, как экс-супруг пожаловался на побои.

По словам женщины, развелись они в мае нынешнего года, но какое-то время жили в одной квартире: челябинка, воспитывающая троих детей, искала съемное жилье. При этом сама женщина обвиняет в домашнем насилии своего мужа, теперь уже бывшего: он часто избивал её и сына от прежнего брака, а ответственности избегал, так как является сотрудником ФСБ. Именно это заставило её подать на развод, утверждает она.

В один из дней между бывшими супругами произошла ссора. После неё экс-супруг снял побои и подал заявление об избиении. «В суде он с матерью и сестрой доказывали, что я психически не здорова: бубню под нос, могу упасть в обморок, потом встаю и иду курить. А на вопрос судьи, кто тогда был с ребенком, говорит, что он. Но он не занимался ребёнком. Фотографии с сыном он сделал в июне», – цитирует «Первый областной» горожанку.

В итоге судья принял решение назначить женщине штраф в 5 тысяч. Челябинка с этим не согласна.

Бывший муж полтора года совместной жизни описывает по-другому. Он настаивает, что и в прежних браках у неё случались аналогичные ситуации. «Я все доказательства в суд несу, а её все слушают, потому много ситуаций, когда женщин избивают. У нас все наоборот: избивали меня. Она знала, что я ее пальцем не трону и вымогала деньги», – рассказывает челябинец.

Более того, южноуралец утверждает, что экс-супруга нацелилась на его квартиру. «Вы можете к моим соседям прийти. Они подтвердят, что никто никого не избивал. Я считаю, что она аферистка. За полтора года она быстренько забеременела, развелась, подала на алименты и раздел имущества», – продолжает историю бывший супруг.

В запутанной истории продолжает разбираться суд. А после обращения челябинки к Владимиру Путину к разбирательству присоединится с Федеральная служба безопасности России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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