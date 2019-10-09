«Ведать не ведаем»: в мэрии Челябинска не в курсе, кто уничтожил деревья на Кировке

В мэрии Челябинска заявили, что не в курсе, кто уничтожил деревья на территории муниципального учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественная организация «Гражданский патруль» сообщила, что на Кировке срубили несколько деревьев. Активисты обратились с запросом в управление экологии и природопользования администрации Челябинска.

И оказалось, что там не знают, кто снес зеленые насаждения, а о происшествии узнали из обращения общественников.

«Проведено обследование территории. Выявлен факт сноса зеленых насаждений, составлен акт нарушения правил охраны и содержания зеленых насаждений, сделан расчет ущерба, – цитирует «Гражданский патруль» ответ управления. – В связи с тем, что неустановленными лицами было совершено деяние, предусмотренное статьей 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), документы по факту повреждения деревьев направлены в прокуратуру Челябинска».

Отметим: пешеходная Кировка является муниципальным учреждением культуры, и довольно странно, что чиновники не в курсе, что там происходит.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.10.19

Челябинка пожаловалась Владимиру Путину на бывшего мужа. / «Посмотрите на своего лидера: какой он немощный?» «Единороссы» позавидовали здоровью Жириновского. / Мусорная турбулентность: деньги за ТБО предложили повернуть «вспять». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»