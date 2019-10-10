На Урале задержали подростков с особо крупной партией наркотиков

В Челябинской области задержали подростков с особо крупной партией наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне утром в Симе у 17-летнего юноши обнаружили 500 граммов вещества альфа-ПВП (крайне опасный препарат, обладающий действием, аналогичным «соли для ванн». Другое название – зомби-наркотик. Вызывает агрессию и имеет смертельно опасные побочные эффекты).

Через некоторое время был задержан 16-летний парень, у которого оказался 1 килограмм того же препарата. Парни оказались приятелями и признались, что должны были разнести наркотик по закладкам.

Возбуждены уголовные дела по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Учитывая, что оба уже достигли возраста, с которого наступает ответственность за данное преступление, подросткам грозят большие сроки лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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