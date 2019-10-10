В Миассе поймали серийного домушника

Южноуральские полицейские задержали жителя Миасса, на счету которого дюжина квартирных краж.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники уголовного розыска регионального полицейского главка задержали ранее судимого мужчину, который совершил кражу личного имущества из квартиры 46-летней жительницы Миасса.
42-летний мужчина проник в квартиру, используя специализированный инструмент для открытия замков путем их разрушения. В дальнейшем полицейские установили причастность подозреваемого к еще 11-ти аналогичным преступлениям.
Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. В ходе обысков изъята часть имущества. Задержанный пояснил, что похищал ценные вещи с целью дальнейшей реализации.
Следственным отделом ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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