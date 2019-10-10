Пищевая отрасль Южного Урала теряет позиции

Производство неметаллической минеральной продукции лидирует в обрабатывающей промышленности Челябинской области по прибыли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 2 года прибыль в производстве неметаллической минеральной продукции почти утроилась. Об этом сообщает telegram-канал «So investник».

«В этой категории стекло, огнеупоры, изоляторы, керамические изделия, цемент, бетон, абразивы и ряд других позиций. Эта перспективная для региона группа в этом полугодии обогнала по прибыли цветные металлы вместе с ядерным топливом», – отмечают авторы канала. Прибыль компаний этой отрасли составила в первом полугодии 2019 года 5,6 миллиарда рублей.

А вот лидировавшее еще недавно производство пищевой продукции продолжает терять позиции. За два года её прибыль упала вдвое – до 2,5 миллиардов рублей, и это лишь третье место.

Пищевиков обошли производители машин и оборудования. Если год назад они были в минусе, то теперь их прибыль выросла до 3 миллиардов рублей. А вот прибыль транспортного машиностроения и производителей электрооборудования находится лишь в пределах 200-300 миллионов рублей.

Обращает на себя и рост прибыли в производстве металлических изделий. «Металлургия движется в высокие переделы, хотя сталь с чугуном пока дают на порядок больше. Но 2,4 миллиарда за полгода – хороший результат», – отмечает «So investник».

Пятерку лидеров замыкает производство компьютеров и электроники с 1,4 миллиарда рублей. Остальные отрасли обрабатывающей промышленности заработали за полгода менее 1 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.19

Челябинск принимает самолеты, летевшие в Екатеринбург. / В ЦВО прокомментировали инцидент с военным самолетом в Кольцово. / Из-за ЧП в Кольцово самолеты отправляют в соседние аэропорты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»