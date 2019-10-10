Суд вынес приговор по хищению в воинской части Чебаркуля специзделий на 2,4 миллиона рублей

Военный, похитивший специзделия в Чебаркульском гарнизоне, получил условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего воинской части, дислоцированной в Чебаркуле, за растрату вверенного ему имущества к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу в 300 тысяч рублей.

В марте и апреле 2018 года мужчина, являясь начальником службы воинской части, похитил 28 специзделий, предназначенных для военной техники, и в дальнейшем продал их за 254 тысячи рублей.

В мае 2018 года автомобиль, перевозивший похищенные вещи, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами УФСБ России по Центральному военному округу на участке автодороги «Москва – Челябинск», а его содержимое изъяли. Причиненный Минобороны России ущерб составил 2 миллиона 400 тысяч рублей.

В дальнейшем были установлены другие участники данного преступления, также понесшие наказание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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