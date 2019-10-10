Полигон под Челябинском оштрафовали за экологические нарушения

Полигон ТКВ в Сосновском районе заплатит штраф за нарушения природоохранного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сосновский районный суд признал региональный фонд «Экологические технологии по охране окружающей среды», эксплуатирующий полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе деревни Урефты виновным в нарушениях природоохранного законодательства. Об этом руководитель группы «Защита леса на Захаренко» Сергей Ефимов сообщил на своей странице в социальных сетях.

Экоактивист обратился в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой проверить деятельность оператора после ЧП в Подмосковье, когда самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужден был совершить жесткую посадку из-за попадания в двигатели чаек с местной свалки. Челябинец считал, что полигон в Урефтах расположен слишком близко от аэропорта «Челябинск», из-за чего подобные инцидент не исключены и здесь.

Согласно ответу регионального управления Росприроднадзора, размещенном на странице активиста, оператора полигона оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

В ходе проверки надзорным ведомством оказалось, что на территории хозяйственной зоны полигона отсутствуют твердое покрытие и освещение. На въезде на полигон отсутствует весовой контроль, а на выезде – дезинфицирующая установка. Кроме того, не вся территория полигона была огорожены, в местах разгрузки и складирования отсутствовали переносные сетчатые ограждения. Помимо всего прочего, мусор был и за территорией полигона, в его санитарно-защитной зоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.19

Суд вынес приговор по хищению в воинской части Чебаркуля специзделий на 2,4 миллиона рублей. / Вертикаль власти дает сбой: решится ли Кремль вернуть прямые выборы мэров. / Госдума вспомнила о нехватке жилья для сирот после скандала с приговором детдомовцу Игорю Шамину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»