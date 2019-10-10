В Уссурийске стартует суд над командиром погибшего срочника из Магнитогорска

В Приморье стартует процесс по делу о доведении до самоубийства солдата-срочника из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд начнет рассмотрение дела 17 октября.

36-летнего командира взвода обвиняют в доведении до самоубийства 18-летнего срочника из Магнитогорска, а также превышении должностных полномочий с применением насилия. Наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

«Прогноз – сядет однозначно, но насколько – неизвестно, ведь наш суд самый гуманный, – цитирует «Верстов.Инфо» мать погибшего южноуральца. – В суде я попробую добиться переквалификации статьи на убийство. Но, как мне сказали, это невыгодно: дело отправят на доследование, и я могу вообще его не увидеть».

Издание сообщает также, что, помимо гарнизонного суда, комвзвода грозит еще и гражданский – по делу об издевательствах над еще одним срочником. Кстати, сначала мужчина на время следствия находился лишь под подпиской о невыезде. Правда, через какое-то время его все-таки определили в СИЗО. После того, как во время пьяных посиделок он избил своего собутыльника, от чего тот умер в больнице.

Как сообщал ранее «Новый День», тело 18-летнего магнитогорца 30 марта этого года нашли в лесу рядом с воинской частью, где он служил. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что командир взвода устроил парню настоящую травлю: не давал молодому человеку есть и спасть, заставлял выполнять свою работу, а при малейшей провинности жестоко его избивал. Посмертная экспертиза доказала прямую связь между действиями офицера и гибелью южноуральца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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