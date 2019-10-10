В Челябинской области начальник ГИБДД приказал закрыть глаза на нарушение водителя

В Челябинской области начальник районного ГИБДД подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Катав-Ивановскому району, подозреваемом в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, полицейский начальник 7 июля 2019 года приказал по телефону подчиненному инспектору ГИБДД не привлекать к административной ответственности водителя, который управлял транспортным средством, будучи временно ограниченным в праве управления. Инспектор это указание выполнил.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.19

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