Полсотни копейчан заразились стригущим лишаем

В Копейске десятки детей и взрослых заразились стригущим лишаем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые о массовой заболеваемости стригущим лишаем среди копейчан стало известно на прошлой неделе. Тогда родители учащихся одной из школ, расположенной на территории поселка Горняк, рассказали, что первый случай заболевания был зафиксирован еще 5 сентября.

В тот же день в школе ввели трехнедельный карантин, однако родителям почему-то об этом ничего не сказали. Дети продолжали посещать школу, но в столовую их водили в разное время и занятия проводились так, чтобы исключить контакты между учениками разных классов. Несмотря на это, по словам родителей, лишаем заразились 18 школьников.

В Роспотребнадзоре подтвердили факт заболевания, но уточнили, что диагноз подтвердился у 12 детей – 9 школьников и 3 детсадовцев. Однако, на совещании в мэрии Копейска, состоявшемся вчера, 10 октября, звучали уже совсем другие цифры.

По словам медиков, стригующий лишай диагностировали у 46 жителей Копейска, в том числе у 4 взрослых.

42 школьника и воспитанника детских садов заразились в сентябре-октябре этого года. Всего с начала года, сообщает Инсит-ТВ, в пригороде Челябинска микроспория диагностирована у 102 человек, что на 32% выше, чем в 2018 году.

За первый месяц учебного года больше всего случаев заболевания были зафиксированы в расположенной в поселке Горняк школе №13 – 11 случаев. В школе №43 – 5 случаев, по 2 – в школах №21, №47, №24, №42 и в детских садах №27 и №37. Всего в поселке Горняк выявлено 14 случаев лишая.

Основным распространителем заболевания назвали бездомных собак и кошек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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