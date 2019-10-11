Жительница Магнитогорска обогатилась на 70 тысяч рублей из-за невнимательности сотрудника банка

Жительница Магнитогорска осуждена за хищение денежных средств из банкомата.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Магнитогорска 30-летняя местная жительница признана виновной в краже.
На преступление женщину толкнула ошибка сотрудника банка. В октябре 2018 года она решила снять в банкомате 400 рублей. Однако, из-за того, что сотрудник банка неправильно расположил купюры, вместо 400 рублей жительница Магнитогорска получила 1 тысячу купюрами по 500 рублей.
После этого женщина в течение 2,5 часов произвела около 100 операций по снятию со своей карты и зачислению обратно денежных средств, похитив 72 300 рублей. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
При назначении наказания суд учел наличие у виновной двоих малолетних детей, раскаяние в содеянном и частичное возмещение ущерба.
С учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.10.19
Полсотни копейчан заразились стригущим лишаем. / 11 октября ожидаются следующие события – Челябинская область. / Ускова снова промахнулась: аварию на теплотрассе в Верхнем Уфалее в указанные мэром сроки не устранили (дополнено). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube