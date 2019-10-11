В детских садах Аши детей недокармливали и кормили просрочкой

В детских садах Аши выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

«В ходе проверки в двух детских садах выявлены нарушения сроков реализации пищевой продукции, требований к приему продуктов питания и их хранению, отбору суточных проб, к суммарным объемам блюд и их ассортименту, – рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Кроме того, организациями не выполнены нормы питания на одного ребенка за август текущего года по некоторым продуктам (масло сливочное, молоко, сыр, творог)".

Городским прокурором в отношении 5 должностных лиц дошкольных образовательных организаций вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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