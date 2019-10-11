В Челябинске закончили расследовать уголовное дело бывшего замминистра экономики

Закончено расследование уголовного дела об афере при проведении российско-казахстанского форума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи закончили расследовать уголовного дела бывшего первого заместителя министерства экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и директора компании «Элефант» Михаила Смирнова. В настоящее время оба обвиняемых знакомятся с материалами дела.

Напомним, чиновник был задержан 19 июля прошлого года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Поначалу речь шла об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей, но позднее цифра выросла до 40 миллионов рублей.

Экс-замминистра и предприниматель обвиняются в растрате в особо крупном размере и пособничестве в нем. Кроме того, Бахаев обвиняется в получение взятки, а Смирнов, соответственно – в даче взятки. Оба отрицают свою вину.

Третий фигурант уголовного дела – Ольга Алейникова – признала вину, ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, дело вынесено в отдельное производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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