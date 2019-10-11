Так хотел в Крым: южноуралец напал на полицейского

В аэропорту Челябинска напали на полицейского: один из южноуральцев так хотел в Крым, что не сдержал эмоций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера поздно вечером. 43-летний житель Еткульского района зарегистрировался на рейс до Симферополя, прошел паспортный контроль, но, видимо, в зоне вылета внутренних авиалиний, занервничал от нетерпения и закурил прямо в зале ожидания.

Другие пассажиры сделали ему замечание, в ответ мужчина разразился нецензурной бранью. Сотрудники аэропорта вызвали представителей авиакомпании и полицию.

«Представитель авиакомпании составил акт о нарушении правил поведения, и пассажира к полёту не допустили, – сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте. – Мужчину отправили в дежурную часть полиции».

Пока разбирались с курильщиком, самолет улетел. Это так расстроило еткульца, что в дежурной части он напал на сотрудника полиции.

Теперь, помимо административной, ему грозит уголовная ответственность.

Челябинск, Павел Зварзин

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