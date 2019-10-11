Южноуральский минздрав: зарплата в 2,9 тысячи рублей – это нормально

В министерстве здравоохранения Челябинской области не удивились зарплате медсестры в 2,9 тысячи рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото расчетных листков медсестры городской больницы №2 Магнитогорска появились в одном из сообществ социальных сетей. На снимках видно, что за август женщина получила 2,9 тысячи рублей, а за сентябрь – 11,8 тысячи рублей.

Напомним, в министерстве здравоохранения Челябинской области давно уже отчитались о выполнении майских указов президента России Владимира Путина. Так, весной нынешнего года в ведомстве заявляли, что средняя зарплата врача в регионе по итогам февраля составляла 62 тысячи 637 рублей, медсестры – 31 тысячу 456,3 рубля, младшего медперсонала – 30 тысяч 697,7 рубля. Но на фоне таких отчетных цифр чиновников ничуть не смутили расчетки жительницы Магнитогорска.

«Медицинская сестра трудоустроена в поликлинике №2 Городской больницы №2 Магнитогорска в отделении профилактических осмотров, в котором оказывают платные медицинские услуги, проводят профилактические осмотры работников предприятий Магнитогорска, – рассказали в пресс-службе регионального минздрава. – Количество медицинских осмотров зависит от заключенных договоров с предприятиями. Соответственно, объем работы у сотрудников поликлиники отличается в разные периоды. Заработная плата работников складывается из должностного оклада, выплат компенсационного характера, в том числе за увеличение объема работ, и стимулирующих выплат. Согласно положению об оплате труда, стимулирующие начисления работникам отделения зависят от количества проведенных осмотров».

Медсестра, «похваставшаяся» зарплатой в соцсетях, была принята на работу 26 августа, отработала в этом месяце 39 часов, сентябрь – полностью. Но в сентябре отделение не заключило ни одного договора с предприятиями, количество проведенных медицинских осмотров было незначительным, а нагрузка на медсестру не превышала нормативную. Помимо этого, работница имеет квалификацию, не предусматривающую выплату дополнительных средств, перечень ее должностных обязанностей ограничен минимальным функционалом, объяснили в министерстве.

«В результате проведенной проверки нарушений при начислении заработной платы медицинской сестре не выявлено. Начисление должностного оклада, выплаты компенсационного характера произведены в полном соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором ГАУЗ «ГБ № 2» и положением об оплате труда», – констатировали чиновники.

В октябре городская больница №2 Магнитогорска планирует заключить договоры с несколькими предприятиями, что приведет к увеличению заработной платы работников отделения, «успокоили» в ведомстве. Кроме того, в больнице предложили медсестре работу по совмещению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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