Глава южноуральского села оплатил ремонт своей квартиры из бюджета

В Каслинском районе суд обязал главу сельского поселения вернуть в бюджет незаконно потраченные средства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей в ходе проверки выявило нарушения антикоррупционного законодательства в администрации Шабуровского сельского поселения.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что глава села в августе 2018 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по замене оконного блока и окна с балконной дверью в квартире. И хотя она муниципалитету не принадлежит, 26 тысяч 200 рублей за выполнение работ выплатили из бюджета поселения.

«Указанные действия свидетельствуют о коррупционной составляющей, поскольку используя свое должностное положение, действуя незаконно из иной личной заинтересованности, глава за счет средств местного бюджета произвел улучшения в квартире, в которой проживает сам с апреля 2017 года. Вышеуказанные действия повлекли за собой нецелевое расходование бюджетных средств», – заявили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки городской прокурор обратился в суд с требованиями признать данные действия незаконными и обязать главу поселения вернуть деньги в бюджет села Шабуровское.

По результатам рассмотрения административного искового заявления требования городского прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.10.19

В Крыму пьют сильнее, чем на Урале, а на Урале – сильнее, чем в Москве. Данные Минздрава. / Южноуральский минздрав: зарплата в 2,9 тысячи рублей – это нормально. / Так хотел в Крым: южноуралец напал на полицейского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»