Роспотребнадзор: карантин по пневмонии введен в четырех школах Челябинска

В Роспотребнадзоре уточнили сведения о карантинных мероприятиях в челябинских школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в сентябре 2019 года в регионе зарегистрирован 1471 случай внебольничной пневмонии, показатель составил 44 на 100 тысяч населения. Отмечается сезонный подъем заболеваемости, при этом уровень заболеваемости ниже аналогичного периода 2018 года на 1%.

В областном центре за 40 неделю 2019 года зарегистрировано 206 случаев подозрения на пневмонию, что выше уровня предыдущей недели на 9% и соответствует уровню прошлого года.

«Регистрируются заносы данного инфекционного заболевания в детские образовательные коллективы. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией по состоянию на 11.10.2019 года приостановлен учебный процесс в 4 классах в 4 общеобразовательных организациях (гимназии № 26, №100, СОШ №137, СОШ №93)», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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