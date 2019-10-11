В Челябинске сменился подозреваемый в деле о нападении на женщину в подъезде

В Челябинске задержали еще одного подозреваемого в попытке изнасилования.

Напомним, инцидент произошел утром 5 октября в подъезде одного из многоквартирных домов на северо-западе Челябинска. Неизвестный заскочил в подъезд за женщиной и попытался её изнасиловать, но сбежал, когда услышал приближающихся людей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством).

Нападавший попал на запись видеодомофона. Видео и снимок распространили в СМИ. 8 октября задержали мужчину, подозреваемого в нападении. Но, когда на следующий день его доставили в суд, выяснилось, что он не имеет отношения к ЧП, и мужчину освободили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 октября, задержали еще одного подозреваемого в нападении на женщину. После проведения следственных действий сотрудники СКР примут решение о ходатайстве по выбору меры присуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.10.19

«Несите денежки на Поле чудес»: эксперты раскрыли особенности ранних негосударственных пенсий россиян. / Роспотребнадзор: карантин по пневмонии введен в четырех школах Челябинска. / Глава южноуральского села оплатил ремонт своей квартиры из бюджета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»