Челябинский КУИЗО возглавила бывший судебный пристав

В мэрии назначили председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым председателем комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска стала Оксана Шейкина.
Г-жа Шейкина родилась в Челябинске. В 2004 окончила УрАГС по специальности «юрист».
С 1999 по 2009 годы работала начальником отдела исполнения службы судебных приставов. В 2012 году назначена заместителем начальника контрольно-ревизионного управления мэрии Челябинска. С марта 2015 года – заместитель председателя КУИЗО Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.10.19
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