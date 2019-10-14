Челябинский КУИЗО возглавила бывший судебный пристав

В мэрии назначили председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым председателем комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска стала Оксана Шейкина.

Г-жа Шейкина родилась в Челябинске. В 2004 окончила УрАГС по специальности «юрист».

С 1999 по 2009 годы работала начальником отдела исполнения службы судебных приставов. В 2012 году назначена заместителем начальника контрольно-ревизионного управления мэрии Челябинска. С марта 2015 года – заместитель председателя КУИЗО Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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